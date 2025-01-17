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Бійці ССО ліквідували частину розстрільної групи ЗС РФ

Інших окупантів українські спецпризначенці змусили здатися в полон.

Бійці ССО ліквідували частину розстрільної групи ЗС РФ
Фото: скріншот з відео

Оператори Сил спеціальних операцій знищили та полонили росіян, які розстріляли двох бійців Сил територіальної оборони.

Про це ідеться у повідомленні Сил спецоперацій у Telegram.

Як повідомляють у ССО, ворожі війська розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків. Після цього один з підрозділів Сил спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових.

Коли оператори ССО висунулися на виконання спеціальних дій, вони знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон.

Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці із 40-ї арктичної бригади. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох військових Сил тероборони і доповіли про це командиру своєї роти.

Ротний по рації наказав росіянам стратити українських військових. Бійці тероборони почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними “Ярий”, “Лебідь”, “Бум” та “Білий”.

Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а “Ярого” разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення.

Усі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця.

У Силах спецоперацій наголошують, страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції та є воєнним злочином.

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