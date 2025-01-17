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Глава Міненерго Галущенко заявив, що планів підіймати тариф на світло для населення немає

Міністр каже, що той тариф, який є, дає можливість фінансово збалансувати ринок.

Глава Міненерго Галущенко заявив, що планів підіймати тариф на світло для населення немає
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що планів підіймати тариф на електроенергію для населення немає, передає Інтерфакс-Україна.

"Той тариф, який є, дає можливість фінансово збалансувати ринок. Тому планів підняття тарифу на сьогодні не існує", – сказав Галущенко під час "Години запитань до уряду" в п’ятницю.

Як відомо, тариф на е/е для побутових споживачів з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року становить 4,32 грн/кВт*год. Він діє для споживачів багатоквартирних та приватних будинків, гуртожитків, садових товариств, дачних, гаражних кооперативів.

Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки: при споживанні до 2000 кВт*год – 2,64 грн/кВт*год за весь обсяг, при споживанні понад 2000 кВт*год – 4,32 грн/кВт*год за весь обсяг.

При цьому "нічний тариф" при встановленому двозонному лічильнику становить 2,16 грн/кВт*год.

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