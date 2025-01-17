На Запорізькому напрямку росіяни з дрону атакували авто, у якому їхали журналісти проєкту Ukrainian Witness Маргарита Потапова та оператор Олександр Давиденко. Про це йдеться у новому репортажі.

"Ми приїхали на позиції мінометників 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан". Хлопці кажуть, що дрон нас вже спостерігав і вів з якоїсь частини дороги. Скинули ВОГ - і мене трохи оглушило, а пресофіцер з уламками, але живі. Ми приїхали познімати роботу хлопців і дізнатися, чи відбуваються штурми на Запорізькому напрямку", - прокоментувала журналістка.

Як розповіла пресслужба Ukrainian Witness, під час поїздки команда почула дрон. Оскільки пересування транспорту на позиціях зазвичай супроводжуються дронами бригади для безпеки, це не викликало тривоги. Утім, виявилось, що це був ворог. Дрон скинув ВОГ на автомобіль під час висадки військових та журналістів і пошкодив встановлений на ньому РЕБ.

Усі одразу укрилися подалі від машини в посадці, що вберегло їх від другого скиду. Вже в бліндажі мінометник "Чорний" надав пораненому пресофіцеру першу медичну допомогу.

Невдовзі почався прицільний мінометний обстріл росіян по позиціях.