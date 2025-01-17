​МСКС завершило реєстрацію Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Головою став Антоненко

Державну установу "Науковий центр розвитку туризму" перейменували за наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій, створивши державну установу "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". В.о. керівника державної установи "Науковий центр розвитку туризму" було призначено Андрія Антоненка.
Про це "Детектор медіа" повідомив в коментарі сам Антоненко, екскерівник головної редакції "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" в Укрінформі та заступник керівника Центру Ігоря Солов’я.
Антоненко розповів, що Центр отримає фінансування із державного бюджету.
"Правда, фінансування дуже скромне. Тому ми розраховуємо на продовження співпраці із міжнародними партнерами", – зазначив він.
Штатний розпис, за словами Антоненка, поки не сформований – це завдання на найближчі тижні.
Що передувало
- 6 грудня 2024 Міністерство культури видало наказ про перейменування державної установи "Науковий центр розвитку туризму" на державну установу "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". Її керівником призначили Сергія Бикова.
- Після призначення Бикова і зустрічі заступника міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрія Наджоса з керівником Центру страткому Ігорем Солов’єм стало відомо, що МКСК запропонувало всім членам команди Центру перейти до новоствореної структури. Також 7 грудня стало відомо, що МКСК оголосило про проведення відкритого конкурсу для визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після завершення процедури перереєстрації.
- Призначення Бикова викликало критику з боку медаспільноти, оскільки він співпрацював як політолтехнолог з різними політичними партіями, зокрема, забезпечував інформаційну підтримку ініціативам Віктора Медведчука. Биков назвав це скоординованою атакою та заперечував роботу на зрадника. Але 7 грудня 2024 міністр культури та стратегічних комунікацій повідомив, що Бикова звільнено.
- 8 грудня 2024 члени Медіаруху, громадські організації, які працюють у сфері медіа та комунікацій, а також представники медійної, комунікаційної і експертної спільнот закликали керівництво МКСК до виважених, прозорих і відповідальних рішень, а також відкритого професійного діалогу у процесі реорганізації Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
- Де перейменування "Наукового центру туризму" вже був Центр стратегічних комунікацій. За даними на його сайті, він був створений спільно державними зусиллями та зусиллями громадянського суспільства.