​МСКС завершило реєстрацію Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Головою став Антоненко

Державну установу "Науковий центр розвитку туризму" перейменували за наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій, створивши державну установу "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". В.о. керівника державної установи "Науковий центр розвитку туризму" було призначено Андрія Антоненка.

Про це "Детектор медіа" повідомив в коментарі сам Антоненко, екскерівник головної редакції "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" в Укрінформі та заступник керівника Центру Ігоря Солов’я.

Антоненко розповів, що Центр отримає фінансування із державного бюджету.

"Правда, фінансування дуже скромне. Тому ми розраховуємо на продовження співпраці із міжнародними партнерами", – зазначив він.

Штатний розпис, за словами Антоненка, поки не сформований – це завдання на найближчі тижні.

Що передувало