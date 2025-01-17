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У вересні для студентів вишів розпочнеться Базова загальновійськова підготовка

Теорію мають пройти всі студенти - і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я.

У вересні для студентів вишів розпочнеться Базова загальновійськова підготовка
Фото: Міноборони

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачає 300 академічних годин, повідомляє Міноборони. 

Базова загальновійськова підготовка складатиметься з двох частин:

  • ⁠теоретичний курс – 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти
  • ⁠практичний курс – 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.

“Теорію мають пройти всі студенти - і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду”, – повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник. 

Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни. Також вони опанують навички поводження зі зброєю.

Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність. 

15 січня президент підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів – здобувачів вищої освіти.

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