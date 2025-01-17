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Поранена обстрілом у Київській області дитина – в задовільному стані

 Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків нічної атаки.

Стан пораненої учора в Київській області дитини задовільний. Хлопчик 2012 року народження отримав різані поранення ноги та перебуває у медзакладі під наглядом лікарів. 

Пожежа двоповерхового кафе-магазину, що виникла внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі, оперативно ліквідована. Про це повідомили в Київській ОВА

"Також від уламків пошкоджений приватний будинок, розташований поруч, легковий автомобіль та паркани. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків нічної атаки", – йдеться у повідомленні. 

Наслідки
Фото: ДСНС
Наслідки

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