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Росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеської області

За даними ОВА, поранених немає. 

Росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеської області
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі п'ятниці російська армія атакувала припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Тривала напружена робота ППО, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади будівель і житлового будинку. Загиблих та поранених немає. 

"На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини", – йдеться у повідомленні. 

У Повітряних силах додали, що в Одеській області пошкоджено підприємство. 

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