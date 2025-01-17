Росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеської області

Уночі п'ятниці російська армія атакувала припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Тривала напружена робота ППО, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади будівель і житлового будинку. Загиблих та поранених немає.
"На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини", – йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах додали, що в Одеській області пошкоджено підприємство.
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