Російські окупанти поранили на Сумщині трьох цивільних

Сьогодні, 16 січня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Дружбівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманьська, Юнаківська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 80 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 122 вибухи.

Зокрема, по Середино-Будській громаді ворог бив з міномета та дронами, внаслідок чого троє людей отримали поранення, також пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль.

По Великописарівській громаді окупанти били КАБом, мінометами, дронами та артилерією.

Краснопільську громаду армія РФ атакувала мінометами, КАБами та дронами.

По Миропільській громаді росіяни вдарили з мінометів, РСЗВ та дронами, внаслідок чого був частково зруйнований приватний житловий будинок.

Путивльську, Шалигинську, Білопільську, Свеську, Дружбівську та Есманьську громади загарбники атакували дронами, а Юнаківську - КАБами.