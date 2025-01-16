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Російські окупанти поранили на Сумщині трьох цивільних

Протягом дня росіяни здійснили 80 обстрілів області.

Російські окупанти поранили на Сумщині трьох цивільних
Російські окупанти поранили на Сумщині трьох цивільних (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 16 січня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Дружбівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманьська, Юнаківська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 80 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 122 вибухи. 

Зокрема, по Середино-Будській громаді ворог бив з міномета та дронами, внаслідок чого троє людей отримали поранення, також пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль.

По Великописарівській громаді окупанти били КАБом, мінометами, дронами та артилерією.

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Краснопільську громаду армія РФ атакувала мінометами, КАБами та дронами.

По Миропільській громаді росіяни вдарили з мінометів, РСЗВ та дронами, внаслідок чого був частково зруйнований приватний житловий будинок. 

Путивльську, Шалигинську, Білопільську, Свеську, Дружбівську та Есманьську громади загарбники атакували дронами, а Юнаківську - КАБами.

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