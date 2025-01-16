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Голова Військового комітету НАТО заявив, що не бачить, аби Росія готувалася до встановлення миру

Тому Бауер вважає, що членам Альянсу слід посилювати підтримку України і військову співпрацю із партнерами.

Голова Військового комітету НАТО заявив, що не бачить, аби Росія готувалася до встановлення миру
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Немає жодних ознак того, що Росія готується до миру.

16 січня таку заяву зробив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає «Європейська правда».

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На його думку, країнам Альянсу слід більше уваги приділити військовій співпраці з партнерами і посилити підтримку України.

«Війна Росії проти України має глобальні наслідки, і немає жодних ознак того, що Кремль готується до миру. Путін поставив російську економіку на військові рейки, і Росія все тісніше співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Це вимагає об'єднаної та сильної відповіді. Саме тому вкладаємо більше зусиль у військову співпрацю, та обмін знаннями й досвідом із нашими партнерами», – сказав Бауер.

Він додав, що відсутність волі Кремля зупинити війну вимагає відповіді з боку НАТО.

Також адмірал розповів, що 15-16 січня відбулося засідання Військового комітету НАТО, у якому взяли участь начальники генеральних штабів з 26 країн-партнерів Альянсу і ЄС. Зокрема, були представники Вірменії, Австрії, Азербайджану, Єгипту, Грузії, Ізраїлю, Японії, Йорданії, Казахстану, Молдоваи, Катару, Кореї, Сербії, Швейцарії і України.

«Сьогодні начальники Генеральних штабів країн Альянсу мали тривалу розмову зі своїм українським колегою генералом Олександром Сирським. Ми підтвердили, що НАТО робитиме все можливе, щоб допомогти та інвестувати в Україну в наступні роки, захищаючи міжнародний порядок, заснований на правилах, в тому числі через безпекову допомогу та навчання для України», – сказав Бауер.

  • Цього місяця радник із комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що у США немає очікувань, що Україна і РФ готові до переговорів.
  • Тим часом російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що 16 січня Путін підписав указ про заклик громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2025 році.
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