Голова Військового комітету НАТО заявив, що не бачить, аби Росія готувалася до встановлення миру

Тому Бауер вважає, що членам Альянсу слід посилювати підтримку України і військову співпрацю із партнерами.

Немає жодних ознак того, що Росія готується до миру.

16 січня таку заяву зробив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає «Європейська правда».

На його думку, країнам Альянсу слід більше уваги приділити військовій співпраці з партнерами і посилити підтримку України.

«Війна Росії проти України має глобальні наслідки, і немає жодних ознак того, що Кремль готується до миру. Путін поставив російську економіку на військові рейки, і Росія все тісніше співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Це вимагає об'єднаної та сильної відповіді. Саме тому вкладаємо більше зусиль у військову співпрацю, та обмін знаннями й досвідом із нашими партнерами», – сказав Бауер.

Він додав, що відсутність волі Кремля зупинити війну вимагає відповіді з боку НАТО.

Також адмірал розповів, що 15-16 січня відбулося засідання Військового комітету НАТО, у якому взяли участь начальники генеральних штабів з 26 країн-партнерів Альянсу і ЄС. Зокрема, були представники Вірменії, Австрії, Азербайджану, Єгипту, Грузії, Ізраїлю, Японії, Йорданії, Казахстану, Молдоваи, Катару, Кореї, Сербії, Швейцарії і України.

«Сьогодні начальники Генеральних штабів країн Альянсу мали тривалу розмову зі своїм українським колегою генералом Олександром Сирським. Ми підтвердили, що НАТО робитиме все можливе, щоб допомогти та інвестувати в Україну в наступні роки, захищаючи міжнародний порядок, заснований на правилах, в тому числі через безпекову допомогу та навчання для України», – сказав Бауер.