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Чотири країни поки що не бачать Україну в НАТО, - Зеленський

"США, Угорщина, Словаччина, Німеччина - вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО".

Чотири країни поки що не бачать Україну в НАТО, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі чотири країни поки що не бачать Україну членом НАТО.

Про це він сказав за результатами переговорів в Києві з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. 

"США, Угорщина, Словаччина, Німеччина - вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО… Це ті чотири країни, які по різних причинах, по всіх своїх причинах, але вони не бачили, поки що не бачили Україну в НАТО", - заявив Зеленський. 

Водночас він запевнив, що Україна наполягає на наданні їй гарантій безпеки. 

"Якщо не сьогодні, то хай дадуть знати, то коли? І чи це буде. І саме це дуже конкретна річ. І навіть, коли ти знаєш, коли Україна запрошена, або ти знаєш, якісь конкретні дати, це - сильна позиція", - підкреслив президент.

  • Вступ нашої держави до Альянсу є першим пунктом плану перемоги, який  Зеленський презентував світовим лідерам і наголосив, що альтернативи для України в цьому питанні не існує.

  •  Більшість країн НАТО мають консенсус щодо запрошення України, але деякі мають стриману позицію.  Зараз впевнену підтримку запрошенню України демонструє Франція, також є підтримка від Великої Британії та, на погляд президента, буде згода Італії.

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