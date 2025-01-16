Чотири країни поки що не бачать Україну в НАТО, - Зеленський

"США, Угорщина, Словаччина, Німеччина - вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі чотири країни поки що не бачать Україну членом НАТО.

Про це він сказав за результатами переговорів в Києві з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"США, Угорщина, Словаччина, Німеччина - вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО… Це ті чотири країни, які по різних причинах, по всіх своїх причинах, але вони не бачили, поки що не бачили Україну в НАТО", - заявив Зеленський.

Водночас він запевнив, що Україна наполягає на наданні їй гарантій безпеки.

"Якщо не сьогодні, то хай дадуть знати, то коли? І чи це буде. І саме це дуже конкретна річ. І навіть, коли ти знаєш, коли Україна запрошена, або ти знаєш, якісь конкретні дати, це - сильна позиція", - підкреслив президент.