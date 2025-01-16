Чотири країни поки що не бачать Україну в НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі чотири країни поки що не бачать Україну членом НАТО.
Про це він сказав за результатами переговорів в Києві з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
"США, Угорщина, Словаччина, Німеччина - вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО… Це ті чотири країни, які по різних причинах, по всіх своїх причинах, але вони не бачили, поки що не бачили Україну в НАТО", - заявив Зеленський.
Водночас він запевнив, що Україна наполягає на наданні їй гарантій безпеки.
"Якщо не сьогодні, то хай дадуть знати, то коли? І чи це буде. І саме це дуже конкретна річ. І навіть, коли ти знаєш, коли Україна запрошена, або ти знаєш, якісь конкретні дати, це - сильна позиція", - підкреслив президент.
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Вступ нашої держави до Альянсу є першим пунктом плану перемоги, який Зеленський презентував світовим лідерам і наголосив, що альтернативи для України в цьому питанні не існує.
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Більшість країн НАТО мають консенсус щодо запрошення України, але деякі мають стриману позицію. Зараз впевнену підтримку запрошенню України демонструє Франція, також є підтримка від Великої Британії та, на погляд президента, буде згода Італії.