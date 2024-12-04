ЗМІ: США та Німеччина досі виступають проти запрошення України в НАТО

"Суспільне" із посиланням на власне джерело в керівництві НАТО стверджує, що Україна не отримає запрошення стати членом Альянсу після зустрічі міністрів закордонних справ, яка цього тижня відбувається у Брюсселі.

Як стверджує співрозмовник видання, "проблема лежить в основному в площині США та Німеччини". Через позицію цих двох держав питання вступу України до НАТО "не стоїть на порядку денному". При цьому "залишається здогадуватися, що саме їх найбільше турбує".

Навіть за умови зміни позиції з боку двох найбагатших держав Альянсу залишається проблема Словаччини та Угорщини. Вони теж виступають проти запрошення України, "що видно із заяв їхніх політиків".