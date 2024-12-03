​Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумщини

“Сьогодні, 3 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies