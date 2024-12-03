​Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумщини

Росіяни завдали ракетного удару по Сумській області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
“Сьогодні, 3 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади”, - йдеться у повідомленні.
На місці удару працюють всі необхідні служби, наразі наслідки атаки росіян уточнюються.
- 2 грудня російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області. Загалом протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів Сумщини, під час яких пролунало 129 вибухів.