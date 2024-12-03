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ВР підтримала у першому читанні законопроєкт про автоматичну постановку на військовий облік 17-річних громадян України

Таким чином 17-річним громадянам більше не потрібно буде звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. 

ВР підтримала у першому читанні законопроєкт про автоматичну постановку на військовий облік 17-річних громадян України
ВР підтримала у першому читанні законопроєкт про автоматичну постановку на військовий облік 17-річних громадян України (ілюстрат

Сьогодні, 3 грудня, парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, завдяки якому при досягненні 17-річного віку громадяни України автоматично ставатимуть на військовий облік.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Це означає, що юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ”, - написав Умєров.

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Міністр зазначив, що це черговий крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат, і державні послуги стають максимально доступними та прозорими для українців.

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