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"Повернись живим" закликає передати тисячу "Зимової єПідтримки" на ЗСУ і пояснює, як це зробити

Оскільки держава не може напряму спрямувати ці кошти на армію, громадяни можуть зробити це самостійно.

"Повернись живим" закликає передати тисячу "Зимової єПідтримки" на ЗСУ і пояснює, як це зробити

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" пропонує простий спосіб допомогти нашим захисникам і захисницям, перерахувавши свою тисячу гривень "Зимової єПідтримки" на потреби Збройних Сил України.

"Усі ми знайомі зі скоромовкою "Гей, малий, скажи малому...". Тож ми закликаємо вас передавати інформацію далі – один одному, друзям, колегам, знайомим – про те, що одноразову виплату можна отримати з грудня по лютий і скерувати цю суму на фонд "Повернись живим". Це ваш шанс підтримати українське військо й зробити свій внесок у перемогу", - йдеться в повідомленні.

Отримати кошти можуть усі повнолітні громадяни України, а також батьки або опікуни від імені своїх дітей. Якщо кошти не використані до кінця дії програми, вони повернуться до бюджету, тому саме зараз найкращий час для їх використання на підтримку армії. 

Оскільки держава не може напряму спрямувати ці кошти на армію, громадяни можуть зробити це самостійно. Детальна інструкція, як це зробити - на сайті фонду “Повернись живим".

"Є ті, хто не планує відкривати картку, бо не знають, що отримані кошти можна спрямувати на фонд "Повернись живим". Однак ця тисяча гривень – можливість підтримати нашу армію. Важливо, щоб ці кошти пішли на конкретну допомогу Збройним Силам зараз, адже потім вони можуть бути переспрямовані зовсім на інші потреби. Ми хочемо донести до кожного громадянина: необхідно скерувати рішення держави в правильне русло, й посилити військо зброєю, транспортом, БПЛА і навчальною складовою. А оскільки ця тисяча буде надана всім, важливо передати одне одному цю ідею: ми всі можемо використати ці кошти на зміцнення обороноздатності нашої країни, " – зазначає керівниця департаменту розвитку і партнерств БФ "Повернись живим" Олександра Гайворонська. 

До кампанії вже долучились військовослужбовці та відомі українці:

- Ахтем Сеітаблаєв, український режисер, який від початку повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ. Останні півтора року проходить службу в управлінні комунікації штабу Командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

- Саша Кольцова, співачка, журналістка, фронтвумен гурту "Крихітка".

- Леніє Умерова, кримськотатарська активістка, звільнена з російського полону у 2024 році.

- Сергій Храпко, ветеран, який у 2015 році отримав важке поранення на фронті й втратив руку та ногу. Після ампутації він не завершив активного життя і став прикладом для багатьох українських ветеранів.

- Катерина Галушка, бойова медикиня, ветеранка та нині менеджерка спільнот Фонду "Повернись живим".

- Руслан Ігорович Циганков, учитель фізики, який надихає дітей своїми простими й захопливими науковими відео у мережі.

- Наталія Кривда, докторка філософських наук, яка спеціалізується на темах історії культури, історії міфології, проблемах ідентичності та культурної пам'яті. На початку повномасштабного вторгнення волонтерила у "Повернись живим", де працювала на телефонній лінії.

А також Лариса Кіфічак - вчителька-логопед, 75-річний пан Олександр з агенції дорослих моделей “Життєлюб”, та 4-річний Марк Весельський, син Юрія Весельського, ветерана російсько-української війни.

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