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З початку доби росіяни 125 разів атакували позиції Сил оборони, бої тривають, - Генштаб

Найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках.

З початку доби росіяни 125 разів атакували позиції Сил оборони, бої тривають, - Генштаб
Боєць Сил оборони України
Фото: Генштаб

Російські війська не припиняють спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 125 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів майже половину від усіх атак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів на Сумщині та Чернігівщині постраждали населені пункти Порозок, Лісківщина, Леонівка, Стара Гута та Біла Береза.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані п’ять разів намагалися проводити наступальні дії, отримали відсіч. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Одноробівці, Високій Ярузі та Глибокому. 

Один раз ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожий штурм поблизу Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили чотири з восьми ворожих атак. Бої тривають.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки. Ворог активний в районі Торецька. Наші захисники дають гідну відсіч, одну атаку зупинено, триває бій.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 28 атак позицій наших захисників в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 24 атаки противника. Чотири боєзіткнення тривають. Ворог скинув авіабомби на Мирноград.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де на даний час нараховується 30 бойових зіткнень, загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки. Тринадцять боєзіткнень досі тривають. Улакли та Дачне опинилися під ударами російських КАБів.

На Времівському напрямку загарбники 14 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки, два боєзіткнення тривають до цього часу.

Ворог проводив наступальні дії в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки на Оріхівському напрямку, один бій наразі триває.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили п’ять безрезультатних спроб атакувати позиції українських військ.

На Курщині наші захисники за сьогодні відбили 17 атак загарбників, дев’ять боєзіткнень тривають.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.

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