Зеленський про призначення Драпатого і Апостола: "Очікуємо ефективності, це прямо впливатиме на підвищення боєздатності"

Головнокомандувач Олександр Сирський доповів президенту про загальну ситуацію на фронті і захист позицій.

Найскладнішими залишаються Курахівський та Покровський напрямки, йдеться у повідомленні Володимира Зеленського у Telegram. За словами президента, з Сирським обговорили і дії наших підрозділів у районах проведення Курської операції.

"Також важливо, що вже приступають до виконання своїх завдань нещодавно призначені командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол. Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності Збройних Сил України", – додав він.