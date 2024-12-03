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93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков

Він був заступником попереднього командира. 

93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
Шаміль Крутков очолив бригаду Холодний Яр
Фото: Новинарня

Новим командиром 93 ОМБр "Холодний Яр" став 27-річний підполковник Шаміль Крутков, який до цього був заступником командира Павла Паліси. 

Крутков уже отримав прапор бригади з рук Паліси, який командував нею до 29 листопада, а тепер став заступником голови Офісу президента. Екскомандир назвав великою честю службу в "Холодному Яру", йдеться на сторінці бригади. 

"Пишаюсь, що 23 місяці я був разом з вами", – сказав він. 

Шаміль Крутков, новопризначений командир 93-ї ОМБр, звернувся до воїнів зі словами: "Для мене велика честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних Сил України. Хочу ще раз подякувати полковнику Павлу Палісі за значний внесок у захист держави та стійкість 93-ї бригади. Гордий стояти поруч з вами". 

Шаміль Крутков – уродженець Львова. Здобув освіту в Національній академії сухопутних військ. У 2021 році був нагороджений президентом "За військову службу Україні", пише "Новинарня". 

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