93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков

Новим командиром 93 ОМБр "Холодний Яр" став 27-річний підполковник Шаміль Крутков, який до цього був заступником командира Павла Паліси.

Крутков уже отримав прапор бригади з рук Паліси, який командував нею до 29 листопада, а тепер став заступником голови Офісу президента. Екскомандир назвав великою честю службу в "Холодному Яру", йдеться на сторінці бригади.

"Пишаюсь, що 23 місяці я був разом з вами", – сказав він.

Шаміль Крутков, новопризначений командир 93-ї ОМБр, звернувся до воїнів зі словами: "Для мене велика честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних Сил України. Хочу ще раз подякувати полковнику Павлу Палісі за значний внесок у захист держави та стійкість 93-ї бригади. Гордий стояти поруч з вами".

Шаміль Крутков – уродженець Львова. Здобув освіту в Національній академії сухопутних військ. У 2021 році був нагороджений президентом "За військову службу Україні", пише "Новинарня".