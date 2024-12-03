Уночі росіяни вдарили по Україні 28 дронами. Є влучання у двох областях

Захисники збили 22 дрони, один був втрачений локаційно, а ще два полетіли на окуповану територію та білорусів.

Російська армія вночі, починаючи з 22 години 2 грудня, атакувала Україну 28 ударними дронами типу Shahed та інших типів. Запуск був з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово (Росія).

Станом на 9 годину підтверджено збиття 22 дронів. Про це повідомили в Повітряних силах.

Дрони збивали в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

"1 безпілотник локаційно втрачено, 2 – вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині", – йдеться у повідомленні.