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Трьох людей поранили росіяни вчора у Херсонській області

Ворог атакував 13 населених пунктів, пошкоджені будинки і критична інфраструктура, авто, газогін, гараж і господарча будівля.

У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів у понеділок поранень зазнали троє людей.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Станіслав, Придніпровське, Білозерка, Антонівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Гаврилівка та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram. 

"російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчу будівлю, гараж та приватні автомобілі", – сказав він. 

  • На Придніпровському напрямку, за даними Генштабу, учора неподалік острова Козацький українські війська відбили три атаки противника, ворог успіху не мав.
  • Росіяни не полишають спроб вибити захисників із зайнятих плацдармів на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, а також щоденно атакують цивільних на вільній частині. 
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