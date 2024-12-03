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Фінського політика відсторонили від виборів через позицію щодо України

Колишній росіянин також принизливо відгукувався про свою нову батьківщину.

Фінського політика відсторонили від виборів через позицію щодо України
Фото: ОПУ

Соціал-демократична партія Фінляндії зняла з муніципальних виборів кандидатуру одного зі своїх представників через його відмову засудити війну в Україні.

Як пише фінське видання Yle, йдеться про Івана Дев'яткіна, який народився в Росії, а зараз має подвійне громадянство. В одному з інтерв'ю він принизливо назвав Фінляндію "51-им штатом США" та охарактеризував закриття кордону країни з РФ як "порушення прав людини".

Коли журналісти спитали у політика, чи вважає він виправданим вторгнення Росії в Україну, той ухилився від відповіді, поскаржившись на "надто широку вибірку запитань". 

Соціал-демократи попереджали своїх кандидатів, що ті повинні мати чітку позицію щодо війни в Україні. Тож Дев'яткіна відсторонили від участі у виборах. Сам ексросіянин заявив, що "не розуміє, що зробив не так і які цінності порушив".

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