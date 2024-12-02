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Підлітка підозрюють у підпалі вагонів електропоїзда на центральному вокзалі Харкова

Юнак зняв свої дії на відео і виклав його в Інтернет.

Підлітка підозрюють у підпалі вагонів електропоїзда на центральному вокзалі Харкова
На арківському вокзалі внаслідок підпалу постраждали три вагони
Фото: Поліція Харківщини

Правоохоронці підозрюють підлітка у підпалі вагонів електропоїзда на харківському центральному вокзалі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“15 вересня близько 15:30 хлопець перебував на платформі залізничної станції. Він відчинив двері одного з вагонів електропотяга, який стояв на колії, і запальничкою підпалив ганчірку. Зайнялася пожежа, внаслідок якої пошкоджені три вагони”, - йдеться у повідомленні.

Юнак зняв свої дії на відео і виклав його в Інтернет, щоб похизуватися своїм вчинком.

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Поліцейські встановили, що підпал він здійснив з хуліганських мотивів. 

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Підлітку загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

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