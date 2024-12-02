На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
ГоловнаСуспільствоВійна

«АТЕШ»: росіяни ховають відремонтований фрегат-носій крилатих ракет «Калібр» у Новоросійську

Судно, яке було пошкоджене у 2022 році, перебуває під посиленою охороною.

«АТЕШ»: росіяни ховають відремонтований фрегат-носій крилатих ракет «Калібр» у Новоросійську
військово-морська база Чорноморфлоту РФ у Новоросійську

У Новоросійську під посиленою охороною перебуває фрегат «Адмірал Макаров» - носій крилатих ракет «Калібр», пошкоджений у жовтні 2022 року.

Про це повідомив рух опору «Атеш».

Нині це судно бере активну участь у ракетних обстрілах України.

«На узбережжі розгорнуто пости з великокаліберними кулеметами для захисту від атак дронів. На причалах зафіксовано навантаження боєприпасів, що вказує на підготовку до нових операцій», - зазначили в русі.

  • У жовтні 2022 року в Севастопольській бухті, в пункті базування Чорноморського флоту РФ, пролунали вибухи. Окупанти тоді заявили, що відбивали "атаку безпілотників". Після вибухів перекрили переправу між північною та південною частинами Севастополя – рух поромами і катерами неможливий. Росія стверджувала, що ушкоджень флоту немає, але, за деякими даними, було пошкоджено фрегат "Адмірал Макаров".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies