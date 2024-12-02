«АТЕШ»: росіяни ховають відремонтований фрегат-носій крилатих ракет «Калібр» у Новоросійську

У Новоросійську під посиленою охороною перебуває фрегат «Адмірал Макаров» - носій крилатих ракет «Калібр», пошкоджений у жовтні 2022 року.
Про це повідомив рух опору «Атеш».
Нині це судно бере активну участь у ракетних обстрілах України.
«На узбережжі розгорнуто пости з великокаліберними кулеметами для захисту від атак дронів. На причалах зафіксовано навантаження боєприпасів, що вказує на підготовку до нових операцій», - зазначили в русі.
- У жовтні 2022 року в Севастопольській бухті, в пункті базування Чорноморського флоту РФ, пролунали вибухи. Окупанти тоді заявили, що відбивали "атаку безпілотників". Після вибухів перекрили переправу між північною та південною частинами Севастополя – рух поромами і катерами неможливий. Росія стверджувала, що ушкоджень флоту немає, але, за деякими даними, було пошкоджено фрегат "Адмірал Макаров".