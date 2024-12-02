«АТЕШ»: росіяни ховають відремонтований фрегат-носій крилатих ракет «Калібр» у Новоросійську

Судно, яке було пошкоджене у 2022 році, перебуває під посиленою охороною.

У Новоросійську під посиленою охороною перебуває фрегат «Адмірал Макаров» - носій крилатих ракет «Калібр», пошкоджений у жовтні 2022 року.

Про це повідомив рух опору «Атеш».

Нині це судно бере активну участь у ракетних обстрілах України.

«На узбережжі розгорнуто пости з великокаліберними кулеметами для захисту від атак дронів. На причалах зафіксовано навантаження боєприпасів, що вказує на підготовку до нових операцій», - зазначили в русі.