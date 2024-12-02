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"Проєкт 100": понад сотня закупівельників військових частин пройшла профільне навчання

У середньому учасники проєкту витратили за вісім місяців по 56 млн гривень. 

"Проєкт 100": понад сотня закупівельників військових частин пройшла профільне навчання
II форум військових закупівельників
Фото: надано пресслужбою

В Україні з квітня по листопад представники понад 100 військових частин брали участь у освітньо-консалтинговому курсі "Проєкт 100", спрямованому на підвищення закупівельної спроможності. 

Заявки на участь подали 260 кандидатів, однак через обмежені ресурси для навчання відібрали 104 уповноважені особи. За вісім місяців команда проєкту провела 801 годину індивідуальних консультацій, 213 групових зустрічей та 10 онлайн-вебінарів, йдеться у пресрелізі з ІІ Форуму військових закупівельників.

Проєкт реформи оборонних закупівель та Офіс підтримки змін міноборони України реалізували ініціативу у квітні–листопаді цього року.

“Військові частини з «Проєкту 100» за квітень–вересень 2024 року в середньому витратили по 56 мільйонів гривень. Серед частин, що не брали участь у проєкті, цей показник становить 35 мільйонів," – зазначив керівник проєкту Олег Блінов. 

За його словами, учасники програми 94 % коштів витрачають через конкурентні закупівлі, інші частини – 87 відсотків, згідно даних Prozorro. В уповноважених осіб з "Проєкту 100" в середньому на конкурентних закупівлях є пропозиції трьох учасників, а в решти – двох. 

ІІ Форум військових закупівельників організований Проєктом реформи оборонних закупівель, Офісом підтримки змін Міноборони, за сприяння Громадської спілки "Фонд підтримки реформ в Україні" у межах програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії. І Форум військових закупівель відбувся 5 квітня 2024.

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