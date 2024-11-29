Військові частини тепер можуть повідомляти про постачання неякісних продуктів у ІТ-системі DOT-Chain

Очікується, що це дозволить значно скоротити час формування та опрацювання таких скарг. Раніше процедура відбувалася виключно у паперовій формі, що вимагало багато часу.

Державний оператор тилу Міністерства оборони спрощує для військових частин роботу з рекламаціями. Відтепер через ІТ-систему DOT- Chain доступна можливість подання претензій щодо якості продуктів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Очікується, що це дозволить значно скоротити час формування та опрацювання таких скарг, і, що найважливіше, додатково покращити рівень забезпечення Збройних сил продуктами харчування.

“Раніше процедура відбувалася виключно у паперовій формі, що вимагало багато часу та зусиль від військових частин і ДОТ. Тепер DOT-Chain автоматично підтягує інформацію із замовлення, тож військовій частині потрібно лише додати дані про неякісний товар. Система формує електронний документ, скорочуючи час роботи над рекламаціями у 2–3 рази”, – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Крім того, як зазначається, новий функціонал робить процес значно прозорішим. Адже завдяки структуруванню інформації та швидкому аналізу система допомагає виявляти зловживання з боку недобросовісних постачальників, що значно підвищує загальну ефективність роботи.

Також Міноборони анонсувало, що уже наступного року у системі з’явиться можливість подавати в електронному вигляді рекламації щодо повноти та термінів постачання.

Раніше цього місяця Міноборони ініціювало зміни у харчуванні військових під час лікування та реабілітації. Зміни передбачають забезпечення захисників харчуванням за стандартами військово-медичних закладів країн НАТО навіть у цивільних лікарнях.