Міноборони ініціювало зміни у харчуванні військових під час лікування та реабілітації

Зміни передбачають забезпечення захисників харчуванням за стандартами військово-медичних закладів країн НАТО навіть у цивільних лікарнях.

Міністерство оборони України ініціювало важливі зміни у системі забезпечення військовослужбовців під час лікування та реабілітації.

Як йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства, удосконалено механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я усіх форм власності.

Згідно із ухваленою Кабінетом міністрів Постановою, захисників забезпечать харчуванням за стандартами військово-медичних закладів країн НАТО навіть у цивільних лікарнях.

За новими нормами, харчування у цивільних лікарнях для військовослужбовців відбуватиметься за спеціально розробленим раціоном, який, зокрема, визначає перелік продуктів, їхню кількість та вагу, необхідну для одного військовослужбовця на добу, з урахуванням специфічних потреб організму під час відновлення.

Як зазначив заступник міністра оборони України, бригадний генерал Сергій Мельник, нові норми забезпечують повноцінне харчування, потрібне для швидкого відновлення здоров’я. Наприклад, вони враховують підвищену потребу у білках, вітамінах та калоріях, необхідних для лікування поранень або хвороб.

Розрахують вартість такого харчування на основі спеціального Каталогу продуктів, затвердженого Міністерством оборони. Цей Каталог містить актуальні ціни на продукти, і саме вони беруться до уваги під час визначення вартості харчування на один ліжко-день у медзакладах.

Це гарантує, що кожен воїн отримає належний раціон для швидкого одужання.

Постанова Кабміну також передбачає чіткий механізм компенсації витрат цивільним медзакладам, що дозволить зберегти високі стандарти обслуговування.

Новий механізм фінансування передбачає укладення типового договору, який забезпечить прозору компенсацію витрат на покращене харчування. Таким чином, цивільні медзаклади отримають належне фінансування, а військовослужбовці – якісне лікування і реабілітацію.