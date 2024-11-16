Сибіга: КНДР хоче отримати доступ до військових технологій РФ за участь у війні проти України

Україна та Японія домовилися про проведення двостороннього діалогу з питань безпеки на вищому рівні.

Північна Корея хоче отримати доступ до російських військових технологій у ядерній та ракетній програмах в обмін на участь у війні проти України.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час пресконференції за підсумками зустріч із японським колегою Івая Такеші, пише "Суспільне".

"Все це не може не турбувати наших партнерів. Тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом", — каже Сибіга.

Під час зустрічі очільники українського та японського відомств обговорили ситуацію з розгортанням солдатів КНДР в Росії та їх переходу до безпосередньої участі у вторгненні Росії.

"Ми дуже занепокоєні, це дуже негативно вплине на ситуацію не тільки в Україні, а і в східній Азії, ми дуже сильно засуджуємо таку діяльність", — заявив очільник МЗС Японії

За підсумками обговорень, Україна та Японія домовилися про проведення двостороннього діалогу з питань безпеки на вищому рівні, за участі керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств з метою подальшого посилення обміну інформацією у сфері безпеки.

"Безпекова співпраця між Японією та Україною буде просуватися більш систематично в рамках такого діалогу", — резюмував Такеші.