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Армія РФ завдала авіаудару по Донеччині, є руйнування

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали 10 приватних житлових будинків.

Армія РФ завдала авіаудару по Донеччині, є руйнування
Фото: ДСНС

Російська армія завдала авіаудару по селу Іванопілля на Донеччині. Внаслідок обстрілу загорілася адміністративна будівля.

Про це повідомляє ДСНС.

"Сьогодні зранку ворожа авіація поцілила двома керованими авіабомбами в адміністративну будівлю у с. Іванопілля Краматорського району. Відбулося часткове руйнування, а також загоряння покрівлі будівлі. Менше ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 кв. м", — ідеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали 10 приватних житлових будинків.

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