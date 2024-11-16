Армія РФ завдала авіаудару по Донеччині, є руйнування

Російська армія завдала авіаудару по селу Іванопілля на Донеччині. Внаслідок обстрілу загорілася адміністративна будівля.
Про це повідомляє ДСНС.
"Сьогодні зранку ворожа авіація поцілила двома керованими авіабомбами в адміністративну будівлю у с. Іванопілля Краматорського району. Відбулося часткове руйнування, а також загоряння покрівлі будівлі. Менше ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 кв. м", — ідеться у повідомленні.
Також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали 10 приватних житлових будинків.
- Російська армія за добу обстріляла 14 населених пунктів Донецької області, загинули троє мирних жителів.