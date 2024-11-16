Зеленський: КНДР передала Росії 3,5 мільйона боєприпасів

Україна має усі необхідні докази та вже передала їх міжнародним партнерам.

Північна Корея передала Росії велику кількість озброєння для війни проти України, це щонайменше 3,5 мільйона артилерійських боєприпасів 155-го калібру і ракети.

Про це президент Зеленський повідомив в інтерв’ю Суспільному, зазначивши, що Україна має докази передачі Північною Кореєю зброї до РФ.

"Що стосується Північної Кореї, як мінімум 3,5 млн артилерійських боєприпасів вони передали, далі вони передавали й ракети", — каже Зеленський.

Україна має усі необхідні докази та вже передала їх міжнародним партнерам.

"Понад 11 тисяч північнокорейських військових знаходяться на території РФ. Частина з них, більшість, вже в Курській області, вони тренуються, готуються, і беруть участь у бойових діях", — додає президент.

На думку Зеленського, участь та кількість військ КНДР у війні проти України залежить від того, як буде реагувати світова спільнота.

"Поки світ реагує недостатньо, щоби Путін не прийняв рішення і не запросив ще більше північнокорейської армії на територію війни, на територію війни проти України", — наголошує глава держави.