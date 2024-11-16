При спробі просування знищено близько 30% ворожої техніки .

Під час штурму на Курському напрямку російська армія на мінах втратила щонайменше 17 одиниць техніки.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

"Курщина. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки — тільки через підрив на мінах", — зазначає Павлюк.

Командувач додає, що на цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування.

Павлюк подякував воїнам за високий професіоналізм та результативну бойову роботу.