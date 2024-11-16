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Учасники Коаліції артилерії обговорили дорожню карту з потребами ЗСУ до 2027 року

Йшлося про потенційні внески кожної зі сторін для забезпечення цих потреб.

Учасники Коаліції артилерії обговорили дорожню карту з потребами ЗСУ до 2027 року
Робота артилерії у ЗСУ

Учасники Коаліції артилерійських спроможностей обговорили узгодження дорожньої карти, яка містить потреби Сил оборони України до 2027 року.

Про це повідомило Міністерство оборони.

До онлайн-засідання долучилися представники 14 держав, а також ЄС і НАТО. 

Йшлося про потенційні внески кожної зі сторін для забезпечення цих потреб, а також можливості інвестування в український оборонно-промисловий комплекс.

  • Коаліцію артилерії започаткували у січні цього року в Парижі. ЇЇ учасниками є країни, які володіють передовими технологіями виробництва найкращих артилерійських систем, боєприпасів, засобів артилерійської розвідки, безпілотних систем цілевказання, а також систем управління вогнем.
  • Мета діяльності Коаліції – щоб до кінця 2027 року Сили оборони України набули стійких комплексних артилерійських можливостей та взаємосумісності з НАТО. 
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