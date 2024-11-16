Учасники Коаліції артилерії обговорили дорожню карту з потребами ЗСУ до 2027 року

Йшлося про потенційні внески кожної зі сторін для забезпечення цих потреб.

Учасники Коаліції артилерійських спроможностей обговорили узгодження дорожньої карти, яка містить потреби Сил оборони України до 2027 року.

Про це повідомило Міністерство оборони.

До онлайн-засідання долучилися представники 14 держав, а також ЄС і НАТО.

Йшлося про потенційні внески кожної зі сторін для забезпечення цих потреб, а також можливості інвестування в український оборонно-промисловий комплекс.