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На Одещині затримали 9 нелегалів-чоловіків, які намагалися потрапити ло Молдови

За таку мандрівку чоловііки мали заплатити аноніму із інтернету по 120 000 грн кожен.

На Одещині затримали 9 нелегалів-чоловіків, які намагалися потрапити ло Молдови
Затримані нелегали на Одещині
Фото: ДПСУ

У Одеській області прикордонники Подільського загону затримали групу із 9 чоловіків, які намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Про це інформує ДПСУ.

"Прикордонники отримали випереджувальну інформацію від підрозділу Збройних Сил України, щодо руху невідомих в напрямку кордону, на що негайно відреагували", – йдеться у повідомленні.

Дев’ятьох чоловіків, жителів Харківської, Вінницької, Дніпропетровської, Хмельницької та Київської областей, виявили неподалік держрубежу.

Як з’ясувалося, бажаючі незаконно потрапити до сусідньої Молдови отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміністратора телеграм-каналу. Останній, у разі вдалого переправлення клієнтів, мав отримати на банківську карту по 120 тис. гривень з кожного.

"Під час затримання один із групи подався навтьоки, однак прикордонник зі службовим собакою виявилися спритнішими", – додали у ДПСУ

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно чоловіків складено адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП, справи скерували до суду.

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