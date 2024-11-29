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Шмигаль анонсував переіндексацію пенсій і підвищення зарплат вчителям

Освітяни отримуватимуть більше з січня та вересня. 

Шмигаль анонсував переіндексацію пенсій і підвищення зарплат вчителям
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Наступного року в Україні переніндексують пенсії та підвищать зарплати учетелям. Це відбудеться у січні та вересні, повідомив голова уряду Денис Шмигаль

Підвищення проведуть через доплати, запроваджені в межах програми "Зимова підтримка". Розширять і програму "Доступні ліки".

На субсидії виділять близько 40 млрд гривень. За словами прем'єра, це дозволяє підтримати "всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг". 

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