Шмигаль анонсував переіндексацію пенсій і підвищення зарплат вчителям

Наступного року в Україні переніндексують пенсії та підвищать зарплати учетелям. Це відбудеться у січні та вересні, повідомив голова уряду Денис Шмигаль.
Підвищення проведуть через доплати, запроваджені в межах програми "Зимова підтримка". Розширять і програму "Доступні ліки".
На субсидії виділять близько 40 млрд гривень. За словами прем'єра, це дозволяє підтримати "всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг".
- Учора президент підписав бюджет на 2025-ий. На оборону спрямують понад чверть ВВП.