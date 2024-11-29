Головне за ніч та ранок п’ятниці, 29 листопада: атака на Одещину, понад 200 боєзіткнень, грузинський "Майдан"

Нічна повітряна атака, 207 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, протести в Тбілісі.

У ніч на п'ятницю росіяни атакували Україну 132 ударними БпЛА типу Shahed та невстановленого типу із напрямків – Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили 88 дронів, ще 41 був локаційно втрачений і один полетів до Росії, повідомили Повітряні сили. "Унаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога", – йдеться у повідомленні.

Атаку відбивали захисники Київської, Чернігівської, Черкаської, Сумської, Харківської, Полтавської, Житомирської, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 25. Сили оборони відбивали атаки в районах Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки.

На Покровському напрямку захисники відбивали 61 атаку окупантів у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. П’ять керованих авіаційних бомб ворог скинув на населені пункти Миролюбівка, Даченське та Лисівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне, де окупанти 43 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 19 авіаційних ударів із застосуванням 30 керованих авіаційних бомб.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 2030 окупантів. Втрати особового складу російської армії з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 738 660 військових. Також росіяни втратили 8 танків (загалом 9458), 33 бойові броньовані машини (19339) і 34 артилерійські системи (20886).

Про інші втрати ворога – в новині.

В Одеській області у трьох населених пунктах внаслідок ворожої атаки поранені семеро людей. Пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі та інші споруди, газогін і автомобіль.

Всі пошкодження – в Одеському районі, повідомила місцева поліція.

За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, чотирьох поранених довелося госпіталізувати, зокрема жінку в важкому стані. Інші – у стані середнього ступеню тяжкості. Трьом пораненим надано допомогу на місці.

За даними місцевої влади, також пошкоджено об'єкти припортової інфраструктури.

У грузинській столиці Тбілісі протестувальників, які вийшли на вулиці через незгоду з припиненням євроінтеграції країни, розігнали силою. Як пише грузинське бюро "Радіо Свобода", під приводом того, що акція "перевищила встановлені законом норми", проти мітингарів застосували водомети та перцевий газ.

Між учасниками протесту та поліцією спалахнули сутички, у співробітників МВС кидали яйця та інші предмети. Відбулися затримання.

Станом на 7 ранку мітингарів розігнали, рух відновили, повідомили в місцевому бюро "Радіо Свобода". У мережі публікують знімки представників ЗМІ та громадських активістів, які через дії силовиків зазнали тілесних ушкоджень.

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