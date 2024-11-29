Російська армія втратила ще понад 2 тисячі військових

Втрати особового складу російської армії з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 738 660 військових. За останню добу військо окупантів зменшилося на 2030 осіб, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також росіяни втратили 8 танків (загалом 9458), 33 бойові броньовані машини (19339) і 34 артилерійські системи (20886).
Інші втрати росіян:
- РСЗВ – 1255 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1006 (+1) од,
- літаки – 369 (+0) од,
- гелікоптери – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89),
- крилаті ракети ‒ 2851 (+86),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 30272 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 3700 (+3).
За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів.