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Російська армія втратила ще понад 2 тисячі військових

Також окупанти позбулися 8 танків, 33 бойових броньованих машин і 34 артилерійських систем.

Російська армія втратила ще понад 2 тисячі військових
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати особового складу російської армії з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 738 660 військових. За останню добу військо окупантів зменшилося на 2030 осіб, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також росіяни втратили 8 танків (загалом 9458), 33 бойові броньовані машини (19339) і 34 артилерійські системи (20886).

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Інші втрати росіян:

  • РСЗВ – 1255 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1006 (+1) од,
  • літаки – 369 (+0) од,
  • гелікоптери – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89),
  • крилаті ракети ‒ 2851 (+86),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 30272 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3700 (+3).

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів

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