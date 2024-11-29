Російська армія втратила ще понад 2 тисячі військових

Також окупанти позбулися 8 танків, 33 бойових броньованих машин і 34 артилерійських систем.

Втрати особового складу російської армії з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 738 660 військових. За останню добу військо окупантів зменшилося на 2030 осіб, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також росіяни втратили 8 танків (загалом 9458), 33 бойові броньовані машини (19339) і 34 артилерійські системи (20886).

Інші втрати росіян:

РСЗВ – 1255 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1006 (+1) од,

літаки – 369 (+0) од,

гелікоптери – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89),

крилаті ракети ‒ 2851 (+86),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 30272 (+86) од,

спеціальна техніка ‒ 3700 (+3).

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів.