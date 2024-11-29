"Ґрінпіс" дорікнув МАГАТЕ за бездіяльність в Україні

На думку захисників природи, агенція не робить достатньо для ядерної безпеки під час війни.

Неурядова організація "Ґрінпіс" оприлюднила заяву, в якій розкритикувала дії в Україні Міжнародного агентства з питань атомної енергетики.

Як пише "Укрінформ", захисникам природи незрозуміло, чому МАГАТЕ не проводить належним чином обіцяну інспекцію електричних підстанцій, від яких залежить робота АЕС. Об'єкти, що стали мішенню для обстрілів російськими ракетами та дронами, перебували під наглядом інспекторів лише шість днів за останніх три місяці.

Аналіз, проведений "Ґрінпіс" у жовтні, показав, що через нестабільність електромережі, викликану обстрілами, українські атомні електростанції "вразливі до катастрофічної аварії".

"МАГАТЕ повністю усвідомлює ці ризики, але поки що вирішило не діяти. А кожен день і кожна хвилина на рахунку", - дорікають "зелені".