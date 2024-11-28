Головне за четвер, 28 листопада: наслідки чергової масованої атаки, майже 190 боєзіткнень, відключення світла

Бойові дії на Донеччині, 188 бойових зіткнень, ворожі обстріли, бюджет-2025. Яким запам’ятається 1009-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 листопада відбулося 188 боєзіткнень.

Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 листопада – в новині.

У 14 регіонах України сьогодні ліквідовували наслідки чергового масованого удару Росії.

Росіяни зранку атакували Київ та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області. У регіонах пошкоджені будівлі, транспорт, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, а також багатоповерховий будинок у Харкові, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На щастя, обійшлося без загиблих. Одна людина постраждала в Одеській області.

Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють надзвичайники. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт також залучені сапери. Загалом по Україні задіяні понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділили 2,23 трлн грн.

420,9 млрд грн направили на соціальний захист, 217 млрд грн – на охорону здоров'я, 199 млрд грн – на освіту.

Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи – 2,05 трлн грн.

Володимир Зеленський підписав також Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".

Закон набуде чинності після публікації у газеті "Голос України".

Депутати Європарламенту закликали міжнародну спільноту вжити швидких і рішучих заходів для “вирішення тривожної ескалації агресивної війни Росії проти України”.

У резолюції, ухваленій сьогодні, парламент засудив використання Росією північнокорейських військ проти української армії та випробування нею нових балістичних ракет в Україні.

“Ці нещодавні ескалаційні кроки є новим етапом у війні та новим ризиком для безпеки Європи загалом”, ‒ стверджують євродепутати, закликаючи ЄС та інших партнерів України відреагувати відповідним чином.

Наполягаючи на тому, що “жодні переговори щодо України не можуть відбуватися без України”, євродепутати закликають ЄС працювати над досягненням якомога ширшої міжнародної підтримки України та пошуку мирного вирішення війни.

Нідерланди передали Україні три пускові установки для зенітних ракетних комплексів Patriot, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"На українців чекає важка зима, оскільки тривають руйнівні авіаудари. Тому ми надіслали три пускові установки Patriot. Це рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру", – написав він у соцмережі X.

Укренерго оприлюднило інформацію про те, якими будуть час застосування і обсяг відключень світла 29 листопада.

Для побутових споживачів:

00:00 – 06:00 — одна черга відключень;

06:00 – 14:00 — дві черги;

14:00 – 18:00 — три черги;

18:00 – 22:00 — дві черги;

22:00 – 24:00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби

В Укренерго пояснили, що причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!