​За день росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровську область

Сьогодні, 28 листопада, російська окупаційна понад 20 разів атакувала Дніпропетровську область - Нікополь, Покровську, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську громади.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під час обстрілів ворог застосовував безпілотники та артилерію.

Внаслідок обстрілу постраждав 33-річний чоловік, котрого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також були пошкоджені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, гараж, мопед, інфраструктура та комунальне підприємство, лінії електропередач і газогін.