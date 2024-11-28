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​За день росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровську область

Внаслідок обстрілу постраждав 33-річний чоловік.

​За день росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровську область
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 28 листопада 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 28 листопада, російська окупаційна понад 20 разів атакувала Дніпропетровську область - Нікополь, Покровську, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську громади. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під час обстрілів ворог застосовував безпілотники та артилерію.

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Внаслідок обстрілу постраждав 33-річний чоловік, котрого госпіталізували в стані середньої тяжкості.  

Також були пошкоджені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, гараж, мопед, інфраструктура та комунальне підприємство, лінії електропередач і газогін.

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