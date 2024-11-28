​За день росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровську область

Сьогодні, 28 листопада, російська окупаційна понад 20 разів атакувала Дніпропетровську область - Нікополь, Покровську, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську громади.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під час обстрілів ворог застосовував безпілотники та артилерію.
Внаслідок обстрілу постраждав 33-річний чоловік, котрого госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також були пошкоджені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, гараж, мопед, інфраструктура та комунальне підприємство, лінії електропередач і газогін.