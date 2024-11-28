У Києві затримали адміністраторів каналів у соцмережах, які публікували геолокації ТЦК

Служба безпеки викрила ще вісьмох провокаторів, які намагалися зірвати мобілізацію.

Служба безпеки викрила ще вісьмох провокаторів, які намагалися зірвати мобілізацію в Україні, повідомили у СБУ.

Фігуранти закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову та поширювали фейкові повідомлення про українських військових.

Серед зловмисників – мешканець столиці, який з ножем напав на представників ТЦК під час вручання повістки призовнику. Його затримали.

У столиці також затримали трьох адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів та Вайбер-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.

На Полтавщині підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК.

У Черкаській області викрито двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які “зливали” в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону.

У Рівному підозру отримала власниця закритої групи у Вайбері, яка щодня «постила» геолокації українських військовослужбовців, зокрема представників ТЦК.

За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

“Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві, Київській, Полтавській, Черкаській та Рівненській областях за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, а також Полтавської, Черкаської та Рівненської обласних прокуратур”, ‒ йдеться у пресрелізі.