Повітряні сили пояснили результати відбиття атаки: збили 90%, але є 12 влучань

Під час масованої російської атаки уночі та вранці вдалося збити майже 90% крилатих ракет "Калбір" та ракет Х-101. Також збили три керовані авіаракети і 35 ворожих БпЛА, а понад 60 дронів були втрачені локаційно. Загалом зафіксували 12 влучань, в основному – в об'єкти паливно-енергетичного сектору.

Таку інформацію надали в Повітряних силах. Там звернули увагу, що останнім часом росіяни застосовують велику кількість ракет і дронів і їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття.

"Крім того, ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах", – пояснили в Повітряних силах, зазначивши, що це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних Сил.

"Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні не достатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури. Саме тому, під час масованих ворожих атак, використовується максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи. Також варто зазначити, що напередодні атак противник враховує метеорологічні умови, які суттєво впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації. Щільний туман та хмарність, які спостерігались у багатьох регіонах в момент атаки не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ", – наголосили захисники.

Сьогодні Росія атакувала Україну 188 ракетами і дронами різних типів. Є влучання по енергетичних об'єктах у різних регіонах, переважно – західних. Знеструмлені сотні тисяч абонентів.