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Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії

Також у афері фігурують син депутата та іноземний громадянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності в різних країнах. 

Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Фото: Національна поліція України в Telegram

Національна поліція викрила колишнього радника заступника міністра оборони та народного депутата II-IV скликань у афері з закупівлями військової форми на мільйони доларів. 

За даними слідства, ексрадник заступника міністра, щоб заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад 1 000 000 комплектів одягу для українських військових за завищеними цінами, вступив у злочинну змову з колишнім народним депутатом. Також у афері фігурують син депутата та іноземний громадянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності в різних країнах, повідомили в Нацполіції та Офісі генпрокурора

"Іноземець від імені своєї підконтрольної компанії домовився з турецьким текстильним холдингом про виробництво понад 1 мільйона комплектів військової форми за 25,6 мільйона доларів США, користуючись зв’язками з українськими чиновниками та політиками", – повідомили в Офісі генпрокурора. 

Але ця фірма уклала з українським Міноборони угоду за завищеною ціною на суму понад $35 млн. 

"Різницю в 10 мільйонів доларів США учасники планували розподілити між собою", – додали в повідомленні.

Після отримання авансу у сумі 10 мільйонів доларів США турецька сторона виконала замовлення та доставила форму до України. Проте іноземець перестав виходити на зв’язок і не сплатив залишок. Кошти учасники шахрайської схеми витрачали на власні потреби.

Фото: Національна поліція України в Telegram

Правоохоронці викрили аферу на закупівлі військової форми
Фото: Національна поліція України в Telegram
Правоохоронці викрили аферу на закупівлі військової форми

За місцем проживання фігурантів провели 38 обшуків, вилучили документи, техніку та інші докази їх протиправної діяльності.

Наразі колишньому раднику ексзаступника Міністра оборони, народному депутат України II-IV скликань та його сину повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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