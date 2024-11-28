150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга про ракетний обстріл: Путін не хоче миру, ми повинні силою змусити його до миру

Глава української дипломатії закликав до зміцнення повітряного щита України, її далекобійності, а також до санкцій проти бойової машини Путіна.

Сибіга про ракетний обстріл: Путін не хоче миру, ми повинні силою змусити його до миру
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на чергову ракетну атаку Росії, закликав західних партнерів допомогти Україні силою змусити Путіна до миру. 

Про це він написав у соцмережі Х. 

“Черговий російський ракетний і безпілотний обстріл, спрямований на мирних жителів та енергомережу, спричинив перебої з електроенергією по всій Україні. Путін не хоче миру. Ми повинні силою змусити його до миру. Міцність нашого повітряного щита, далекобійність і санкції проти його бойової машини”, – написав очільник МЗС.

  • Цієї ночі російська армія влаштувала чергову ракетну атаку. У низці областей є знеструмлення. Зокрема, у Волинській області знеструмлені понад 200 000 абонентів, на Львівщині – понад пів мільйона абонентів, на Рівненщині – понад 280 тисяч абонентів. Через російську атаку в Україні впровадили екстрені відключення світла.
  • Зеленський заявив, що Росія атакувала цивільні об'єкти "калібрами" з касетними боєприпасами. Загалом ворог запустив близько 100 ударних дронів, а також понад 90 ракет різних типів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies