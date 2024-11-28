Сибіга про ракетний обстріл: Путін не хоче миру, ми повинні силою змусити його до миру

Глава української дипломатії закликав до зміцнення повітряного щита України, її далекобійності, а також до санкцій проти бойової машини Путіна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на чергову ракетну атаку Росії, закликав західних партнерів допомогти Україні силою змусити Путіна до миру.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Черговий російський ракетний і безпілотний обстріл, спрямований на мирних жителів та енергомережу, спричинив перебої з електроенергією по всій Україні. Путін не хоче миру. Ми повинні силою змусити його до миру. Міцність нашого повітряного щита, далекобійність і санкції проти його бойової машини”, – написав очільник МЗС.