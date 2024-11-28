Сибіга про ракетний обстріл: Путін не хоче миру, ми повинні силою змусити його до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на чергову ракетну атаку Росії, закликав західних партнерів допомогти Україні силою змусити Путіна до миру.
Про це він написав у соцмережі Х.
“Черговий російський ракетний і безпілотний обстріл, спрямований на мирних жителів та енергомережу, спричинив перебої з електроенергією по всій Україні. Путін не хоче миру. Ми повинні силою змусити його до миру. Міцність нашого повітряного щита, далекобійність і санкції проти його бойової машини”, – написав очільник МЗС.
- Цієї ночі російська армія влаштувала чергову ракетну атаку. У низці областей є знеструмлення. Зокрема, у Волинській області знеструмлені понад 200 000 абонентів, на Львівщині – понад пів мільйона абонентів, на Рівненщині – понад 280 тисяч абонентів. Через російську атаку в Україні впровадили екстрені відключення світла.
- Зеленський заявив, що Росія атакувала цивільні об'єкти "калібрами" з касетними боєприпасами. Загалом ворог запустив близько 100 ударних дронів, а також понад 90 ракет різних типів.