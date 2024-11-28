Головне за ніч та ранок четверга, 28 листопада: масована ракетна атака, понад 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 157 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів.

У четвер вранці російська армія почала ракетну атаку. Станом на 7:33 ворог випустив декілька груп ракет, які загрожували різним регіонам. Відбої почалися після 9 години.

Українців закликали перебувати в укриттях до відбоїв тривоги. Повітряні сили оперативно повідомляли про загрози у Telegram.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство, лунали вибухи ППО в Києві. Росіяни запустили декілька груп ракет на західні області, зокрема, Чернівецьку, Львівську, Волинську, Рівненську.

У Луцьку є влучання, місто частково знеструмлено.

Про роботу ППО повідомляв міський голова Івано-Франківська.

Спершу Повітряні Сили повідомили про активність чотирьох літаків Ту-95МС, які здійснили виліт з російського аеродрому "Оленья". Стратегічні бомбардувальники рухалися у південно-східному напрямку.

Також підтверджено використання ворогом ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Упродовж ночі росіяни атакували "шахедами" з північного та південного напрямків, повітряна тривога досі триває у кількох областях, працювала протиповітряна оборона.

Більше інформації – в наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 157 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки.

Триває операція у Курській області, де за добу українські захисники відбили 18 атак загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 736 630 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росія здійснила вже 11-ту за цей рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфрастуктури України.

Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

"Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Вони вже приступили до відновлювальних робіт, де дозволяє безпекова ситуація", - зазначили в Міненерго.

Попередню масовану атаку на енергетику росіяни здійснили 17 листопада – відтоді держава була змушена повернутися до графіків відключень світла.

У ніч на 28 листопада росіяни атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 засобів повітряного нападу. Збили 76 крилатих ракет, три керовані ракети і 35 БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 10.30 підтверджено збиття:

76 крилатих ракет Х-101/"Калібр"

3 керованих авіаційних ракет Х-59/69

35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед ворожих засобів ураження були касетні.

"У кількох областях зафіксовані удари «калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", – сказав він.

Губернатор російського Краснодарського краю повідомив про масовану атаку дронів на регіон.

За словами місцевої влади, вибухи чули у Слов'янську-на-Кубані та хуторі Чигрин Красноармійського району. На місці влучань чи збиттів працюють оперативні та екстрені служби.

У Слов'янську-на-Кубані розташовані нафтопереробний завод та аеродром, які цьогоріч вже зазнавали атак Сил безпілотних систем ЗСУ.

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