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Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)

Ракетна небезпека для України.

Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Запуск "Калібрів"

Вранці четверга російська армія почала ракетну атаку. Станом на 7:33 ворог випустив декілька груп ракет, які загрожують різним регіонам.

Українців закликали перебувати в укриттях до відбоїв тривоги. Повітряні сили оперативно повідомляють про загрози у Telegram.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство, лунали вибухи ППО в Києві. Росіяни запустили декілька груп ракет на західні області, зокрема, Чернівецьку, Львівську, Волинську, Рівненську. 

Спершу Повітряні Сили повідомили про активність чотирьох літаків Ту-95МС, які здійснили виліт з російського аеродрому "Оленья". Стратегічні бомбардувальники рухалися у південно-східному напрямку.

Також підтверджено використання ворогом ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. 

Упродовж ночі росіяни атакували "шахедами" з північного та південного напрямків, повітряна тривога досі триває у кількох областях, працювала протиповітряна оборона.

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