Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)

Вранці четверга російська армія почала ракетну атаку. Станом на 7:33 ворог випустив декілька груп ракет, які загрожують різним регіонам.

Українців закликали перебувати в укриттях до відбоїв тривоги. Повітряні сили оперативно повідомляють про загрози у Telegram.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство, лунали вибухи ППО в Києві. Росіяни запустили декілька груп ракет на західні області, зокрема, Чернівецьку, Львівську, Волинську, Рівненську.

Спершу Повітряні Сили повідомили про активність чотирьох літаків Ту-95МС, які здійснили виліт з російського аеродрому "Оленья". Стратегічні бомбардувальники рухалися у південно-східному напрямку.

Також підтверджено використання ворогом ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Упродовж ночі росіяни атакували "шахедами" з північного та південного напрямків, повітряна тривога досі триває у кількох областях, працювала протиповітряна оборона.