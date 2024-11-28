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Нацспротив: на ТОТ Донецької області у "Юнармії" вже понад 5 тисяч дітей

Для дітей, які залучаються до подібних утворень, є великий ризик бути втягнутими у реальну війну. 

Нацспротив: на ТОТ Донецької області у "Юнармії" вже понад 5 тисяч дітей
На ТОТ Донецької області у "Юнармії" вже понад 5 тисяч дітей
Фото: Центр нацспротиву

Російська окупаційна адміністрація на ТОТ України спрямовує зусилля на створення проросійського настрою серед молоді. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Юнармія” – одна із передових, створена на зразок радянських дитячих організацій. Сьогодні на тимчасово окупованих територіях Донецької області вже понад 5 тисяч дітей включено у цю мілітаризовану організацію”, - йдеться у повідомленні. 

В Нацспротиві зазначили, що 9  кращих “юнармійців” з ТОТ Донеччини повезуть у Москву на головну російську ялинку. 

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Водночас для дітей, які залучаються до подібних утворень, є великий ризик бути втягнутими у реальну війну. 

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