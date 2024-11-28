Нацспротив: на ТОТ Донецької області у "Юнармії" вже понад 5 тисяч дітей

Для дітей, які залучаються до подібних утворень, є великий ризик бути втягнутими у реальну війну.

На ТОТ Донецької області у "Юнармії" вже понад 5 тисяч дітей

Російська окупаційна адміністрація на ТОТ України спрямовує зусилля на створення проросійського настрою серед молоді.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Юнармія” – одна із передових, створена на зразок радянських дитячих організацій. Сьогодні на тимчасово окупованих територіях Донецької області вже понад 5 тисяч дітей включено у цю мілітаризовану організацію”, - йдеться у повідомленні.

В Нацспротиві зазначили, що 9 кращих “юнармійців” з ТОТ Донеччини повезуть у Москву на головну російську ялинку.

Водночас для дітей, які залучаються до подібних утворень, є великий ризик бути втягнутими у реальну війну.