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На Київщині поліцейські виявили в машині гранати та підривачі

Водію автомобіля загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

На Київщині поліцейські виявили в машині гранати та підривачі
На Київщині поліцейські виявили в машині гранати та підривачі
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Поліцейські затримали у Броварському районі Київської області чоловіка, який перевозив у власному автомобілі вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області. 

Працівники поліції зупинили автомобіль Kia, яким керував 52-річний чоловік, для перевірки документів.

У ході обшуку поліцейські вилучили три корпуси гранати Ф1, три підривачі до ручних гранат типу УЗРГМ-2, один корпус гранати РГН та один запал до ручної гранати типу УДЗ.

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Усі виявлені вибухонебезпечні предмети вилучені та направлені на відповідну експертизу.

Водію автомобіля загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

  • У Сарненському районі Рівненської області внаслідок вибуху гранати загинули батько та син.
  • На Чернігівщині у селі Бобровицької громади стався вибух, травмовані троє людей – дві літні жінки та чоловік.
  • У вересні в Лубнах Полтавської області чоловік кинув у натовп гранату. Троє місцевих мешканців отримали тілесні ушкодження, а тіло імовірно причетного до вибуху виявили неподалік місця події.
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