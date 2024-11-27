На Київщині поліцейські виявили в машині гранати та підривачі

Поліцейські затримали у Броварському районі Київської області чоловіка, який перевозив у власному автомобілі вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
Працівники поліції зупинили автомобіль Kia, яким керував 52-річний чоловік, для перевірки документів.
У ході обшуку поліцейські вилучили три корпуси гранати Ф1, три підривачі до ручних гранат типу УЗРГМ-2, один корпус гранати РГН та один запал до ручної гранати типу УДЗ.
Усі виявлені вибухонебезпечні предмети вилучені та направлені на відповідну експертизу.
Водію автомобіля загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.
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