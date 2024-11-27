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На Київщині припинили практику платних КТ для лікування інсульту у лікарнях, які мають договір з НСЗУ – Гусак

Національна служба здоров’я спільно з обласним департаментом охорони здоров’я Київської області припинила практику платних комп’ютерних томографій у лікуванні інсульту в закладах, які мають договір з НСЗУ на відповідне лікування. 

На Київщині припинили практику платних КТ для лікування інсульту у лікарнях, які мають договір з НСЗУ – Гусак
Наталія Гусак
Фото: Макс Требухов

Про це під час брифінгу за результатами моніторингу у першому півріччі 2024 року повідомила журналістам голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак, передає кореспондентка LB.ua.

“По інсультах бачимо по скаргах, що “в пакет не входить КТ, тому заплатіть 1500 за КТ”. Таке було в області, поки ми спільно не поїздили по закладах і не припинили цю практику. Бо це включено”, – заявила Гусак. 

Вона також навела приклад, коли вони побачили в кабінеті, де роблять КТ, журнал з “чорною” бухгалтерією, де було прямо записано, скільки пацієнти сплачують за послугу, за яку вже сплатила держава.

Від редакції: якщо у вас протилежний досвід, напишіть нам про це. Також є гаряча лінія НСЗУ, куди можна поскаржитися, за номером 16 77.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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