Вчені довели, що популярні ліки від діабету та ожиріння також позитивно впливають на нирки

Медики зробили найбільший і найповніший наразі аналіз впливу ліків Ozempic та Wegovy на нирки та серцево-судинну систему людини.

Результати досліджень показують, що препарати мають значні переваги для людей з діабетом і без нього, повідомляє Medical xpress.

Висновки було опубліковані в The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Спочатку розроблені для лікування діабету, агоністи рецепторів GLP-1 (які є основою обох препаратів) імітують дію гормону під назвою глюкагоноподібний пептид 1, який стимулює вироблення інсуліну та знижує рівень цукру в крові.

Зовсім недавно вони стали застосовуватися як ефективні засоби лікування ожиріння: вони сповільнюють травлення, збільшують відчуття ситості та зменшують голод.

Хоча переваги агоністів рецепторів GLP-1 для лікування діабету 2 типу, ожиріння та серцево-судинних захворювань відомі, їхній вплив на хронічну хворобу нирок (ХХН) був менш певним.

Дослідники провели мета-аналіз 11 широкомасштабних клінічних випробувань агоністів рецепторів GLP-1, в яких взяли участь понад 85 тисяч людей (67, 7 тис. - з діабетом 2 типу та 17, 6 тис. – з надмірною вагою або ожирінням і серцево-судинними захворюваннями, але без діабету).

Під час випробувань дослідили сім різних агоністів рецепторів GLP-1, зокрема семаглутид (також відомий як Ozempic або Wegovy), дулаглутид (Trulicity) і ліраглутид (Victoza).

Результати показали, що порівняно з плацебо агоністи рецепторів GLP-1 зменшили ризик ниркової недостатності на 16% і погіршення функції нирок на 22%. Сукупне зниження ризику ниркової недостатності, погіршення функції нирок і смерті внаслідок захворювання нирок становило 19%.

Аналіз також підтвердив попередні висновки про те, що агоністи рецепторів GLP-1 захищають здоров’я серцево-судинної системи, знижуючи на 14% ризик смерті від серцево-судинних захворювань, несмертельного серцевого нападу та нелетального інсульту порівняно з плацебо. Смерть від будь-якої причини була на 13% нижчою серед пацієнтів, які отримували агоністи рецепторів GLP-1.

Провідний автор дослідження, професор Суніл Бадве, науковий співробітник Інституту глобального здоров’я у Сіднеї сказав, що дослідження розширило поточні знання про цей клас ліків у ключових областях, зокрема переваги для людей із ХНН, а також для людей із діабетом і без нього.

«Це перше дослідження, яке демонструє явну користь агоністів рецепторів GLP-1 при нирковій недостатності або термінальній стадії ниркової недостатності, припускаючи, що вони відіграють ключову роль у захисті нирок і серця у пацієнтів із загальними захворюваннями, такими як тип 2 діабет, надмірна вага або ожиріння з серцево-судинними захворюваннями або ХНН», - сказав він.

Науковець зазначив, що ці результати особливо важливі для пацієнтів із хронічною хворобою нирок - прогресуючого стану, який зрештою призводить до ниркової недостатності, що потребує діалізу або трансплантації нирки, і пов’язаний із передчасною смертю.

Діабет, серцево-судинні захворювання та ожиріння є незалежними факторами ризику ХНН і становлять серйозний тягар для глобального здоров’я.

Професор Владо Перковіч, науковий співробітник Інституту глобального здоров’я у Сіднеї Сіднея та старший автор дослідження, сказав:

«Це дослідження показує, що агоністи рецепторів GLP-1 можуть відігравати важливу роль у подоланні глобального тягаря неінфекційних захворювань. Дослідження матиме великий вплив на клінічні рекомендації щодо лікування хронічної хвороби нирок і серцево-судинних захворювань у людей з діабетом і без нього”.

Нагадаємо, ліки від діабету Ozempic набули великої популярності у світі через те, що вони зменшують апетит та сприяють схудненню. Це укол під шкіру. Його призначають, щоб знизити ризики інфарктів й інсультів для людей з хворобами серця, щоб допомогти контролювати рівень цукру в крові.

Препарат почали вживати “зірки” та медійні особи для того, щоб покращити свою форму. Однак вживання препарату має побічні дії. Після схуднення обличчя може стати виснаженим і зморшкуватим, а сідниці чи груди через це обвисають. В англомовній пресі навіть з'явилися такі поняття, як «оземпік-лице», «оземпік-груди», «оземпік-сідниці».