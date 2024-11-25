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Україна та Данія підписали угоду зі стратегічного секторального співробітництва у сфері охорони здоров’я

В угоді йдеться про інтеграцію української медичної системи до стандартів ЄС.

Україна та Данія підписали угоду зі стратегічного секторального співробітництва у сфері охорони здоров’я
Віктор Ляшко та Софі Леде
Фото: Віктор Ляшко

Очільник МОЗ України та міністерка внутрішніх справ та охорони здоровʼя Данії Софі Леде підписали угоду зі стратегічного секторального співробітництва у сфері охорони здоров’я.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Підписана угода визначає цілі співпраці між Україною та Данією. Зокрема, йдеться про інтеграцію української медичної системи до стандартів ЄС та розвиток горизонтальної співпраці між лікарнями країн.

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Крім того, заплановано посилення взаємодії у наступних напрямках:

  • ментальне здоров’я
  • фармацевтичний сектор
  • епідеміологічний нагляд та антибіотикорезистентність (АМР)

Серед іншого, йшлось про створення органу державного контролю для створення, допуску на ринок, контролю якості, безпеки та ефективності лікарських засобів. 

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