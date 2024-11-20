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Трамп обрав телеведучого на роль голови державної програми зі здоров'я

Мехмета Оза звинувачують у шкідливих порадах та псевдонауковості.

Трамп обрав телеведучого на роль голови державної програми зі здоров'я
Мехмет Оз
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив свого кандидата на посаду голови державної програми Medicaid, яка допомагає малозабезпеченим громадянам оплачувати медичні послуги. Республіканець хоче, щоб її очолив колишній телеведучий доктор Мехмет Оз.

Як пише BBC, 64-річний Оз має освіту кардіохірурга, але відомим став завдяки участі у шоу Опри Вінфрі, а згодом і власній телепрограмі. Там він давав різні медичні поради, за що отримав чимало критики з боку лікарської спільноти.

Справа в тому, що Оз не завжди чітко проводив лінію між рекламою та наукою і міг радити глядачам усілякі "дивопігулки", гомеопатію та інші засоби та методики, які медицина вважає щонайменше неефективними. У 2014 році доктор цілком серйозно промотував таблетки для схуднення, які нібито "буквально вичавлюють з вас жир", а на початку пандемії коронавірусу закликав лікуватися препаратами від малярії, які жодним чином не впливали на covid. 

Попри це, Дональд Трамп у заяві про призначення назвав Оза "лікарем, який є найбільш кваліфікованим та здібним, щоб зробити Америку знову здоровою". Кандидатуру доктора ще має затвердити Сенат.   

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