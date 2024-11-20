Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні військової техніки

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні військового обладнання та послуг на 100 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Україна хоче отримати:

обладнання та послуги для ремонту транспортних засобів;

технічну допомогу;

навчання, публікації та інші відповідні елементи логістики та програмної підтримки.

Водночас адмірал Сем Папаро, голова Індо-Тихоокеанського управління США, зазначив, що конфлікти в Україні та на Близькому Сході з’їдають запаси ППО США.

“По суті, це накладає витрати на готовність Америки відповісти в Індо-Тихоокеанському регіоні, який є найбільш напруженим театром щодо кількості та якості боєприпасів, тому що КНР є найбільш потужним потенційним супротивником у світі”, - наголосив Папаро.