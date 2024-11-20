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Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні військової техніки

Йдеться про угоду на суму 100 млн доларів.

Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні військової техніки
Держдепартамент США
Фото: armyinform.com.ua

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні військового обладнання та послуг на 100 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters

Як повідомляється, Україна хоче отримати: 

  • обладнання та послуги для ремонту транспортних засобів;
  • технічну допомогу;
  • навчання, публікації та інші відповідні елементи логістики та програмної підтримки.

Водночас адмірал Сем Папаро, голова Індо-Тихоокеанського управління США, зазначив, що конфлікти в Україні та на Близькому Сході з’їдають запаси ППО США.

“По суті, це накладає витрати на готовність Америки відповісти в Індо-Тихоокеанському регіоні, який є найбільш напруженим театром щодо кількості та якості боєприпасів, тому що КНР є найбільш потужним потенційним супротивником у світі”, - наголосив Папаро.

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